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Какой Веру Глаголеву запомнит семья: 20 фото

16.08.2017 - 17:24

Новости России. На 62 году жизни умерла Народная артистка России – Вера Глаголева.

Дочери актрисы подтвердили смерть матери – здесь подробнее.

Мы собрали фотографии Веры Глаголевой, на которых она запечатлена с семьей, и пять цитат актрисы и режиссера о любви и искусстве.


Источник: instagram.com/nastyashubskaya/

Актриса часто говорила о роли женщины и о счастье. Признавалась, что нынешнее время – ей не подходит.

«С возрастом я пришла к выводу, что любить самой надо немного меньше, чем любят тебя. Нельзя впускать в себя любовь без остатка, растворяться в ней»

«Женщина должна уметь признавать свои ошибки, сглаживать острые углы, идти на компромиссы ради семейного счастья. Мудрость женщины - в умении находить золотую середину. От того, как женщина будет выстраивать отношения с близкими, зависит благополучие ее семьи. А женское счастье - это внутренний покой от того, что мои дети и внуки рядом со мной»

«Наверное, мое кино –  женское, но от этого я не считаю его ущербным. Эти вечные разговоры о том, женская или нет профессия режиссер! По-моему, не пол важен, а то, что ты видишь, о чем хочешь рассказать и как это у тебя получается»

 «Мое время – начало XX века. Это было время обретения смысла, другого отношения к жизни, более серьезного, более трепетного, нежели теперь»

«Искусство существует для того, чтобы поднимать человека над обыденностью, отрывать его от низости и грязи, заботиться о душе...».

Текст подготовлен по материалам 1tv.ru, femmina.ru, rg.ru, teatral-online.ru.

Фото: nastyashubskaya
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya
anahapetova
Фото. anahapetova
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya
anahapetova
Фото. anahapetova
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya
anahapetova
Фото. anahapetova
anahapetova
Фото. anahapetova
anahapetova
Фото. anahapetova
anahapetova
Фото. anahapetova
nastyashubskaya
Фото. nastyashubskaya

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