Фотофакт: Равшана Куркова примерила образ девушки-альбиноса

Новости России. Актриса Равшана Куркова удивила подписчиков новым образом. Девушка разместила в Instagram фотографии в гриме, в котором она выглядит девушкой-альбиносом.

Российская актриса надела парик с платиновым цветом волос и с помощью линз сменила цвет глаз на серо-голубой. Визажисты придали лицу Равшаны бледный оттенок, покрасили ресницы и брови в белый цвет.

Фото: instagram.com/rav_shana

Хештегами в Instagram девушка намекнула, что новый образ создаётся ради роли.

Поклонники прокомментировали фотографии актрисы.

«Ого! Вот это перевоплощение»,

«Как здорово!»,

«Снежная королева?»,

«Прекрасная альбиноска».

Фото: instagram.com/rav_shana

Равшана любит примерять разные образы и часто делится фотографиями со съёмок. В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, что публикует девушка в соцсетях.