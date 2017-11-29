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Разводы, интернет в монастырях и признание останков семьи Николая II: что обсудят на Архиерейском соборе РПЦ

29.11.2017 - 13:10

Новости России. В Москве начинается Архиерейский собор Русской православной церкви. Одной из главных его тем станет признание останков семьи царя Николая Второго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, Церковь несколько десятилетий не включали в состав комиссии экспертов.

Также на встрече обсудят возможность доступа в интернет в монастырях и постараются определить позволительное количество браков и разводов.

Приветствие Патриарху Кириллу и участникам Архиерейского собора направил Президент Александр Лукашенко.

Разводы, интернет в монастырях и признание останков семьи Николая II: что обсудят на Архиерейском соборе РПЦ

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