Разводы, интернет в монастырях и признание останков семьи Николая II: что обсудят на Архиерейском соборе РПЦ

Новости России. В Москве начинается Архиерейский собор Русской православной церкви. Одной из главных его тем станет признание останков семьи царя Николая Второго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, Церковь несколько десятилетий не включали в состав комиссии экспертов.

Также на встрече обсудят возможность доступа в интернет в монастырях и постараются определить позволительное количество браков и разводов.

Приветствие Патриарху Кириллу и участникам Архиерейского собора направил Президент Александр Лукашенко.