«Реальна только музыка»: Instagram-обзор страницы певца Александра Панайотова

Фото. «Задолго до «Sex and the city», «Entourage», «Games of thrones» были они – любимые сериалы детства) «Беверли Хиллз 90210» и «Мелроуз Плейс»! Мелроуз конечно покруче будет. Там конечно экшн адский, а вот Беверли Хиллз так и остался милым добрым сериалом для тинэйджеров про Бренду и её брата Брендона. И сколько же впечатлений тогда было! Сейчас они конечно уже все постарели, но в памяти они всегда останутся такими».