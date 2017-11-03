«Реальна только музыка»: Instagram-обзор страницы певца Александра Панайотова

Фото. Александру Панайотову – 33 года. Он был в шаге от победы на шоу «Народный артист» в 2003 году и в пятом сезоне «Голоса» в 2016 году. Его наставником был Григорий Лепс. Александр много гастролирует.

Фото. «33! Сколько уже всего было, а сколько ещё предстоит. Я счастлив, что подошёл к главному возрасту каждого мужчины с тем, что уже имею. Со мной любимые и любящие люди, друзья, поклонники, обожаемая профессия, и моя МУЗЫКА! Спасибо маме и папе, спасибо Богу и случаю! Спасибо музе и вдохновению! Спасибо зрителю и слушателю! Обещаю не разочаровать».

Фото. «Жизнь - это прям кино. И вроде бы мы сами режиссируем его, а вроде бы и кто-то свыше. В любом из случаев – это крайне увлекательно. Я же, мои дорогие подписчики, в свою очередь, хочу пожелать вам счастья и здоровья! И пусть ваше кино будет очень интересным и высокохудожественным!)»

Фото. 23 сентября на странице у Александра Панайотова появилось видео с шоу «Голос», в подписи к которому артист отметил: «Сегодня праздную годовщину своего громкого возвращения. Именно год назад был тот самый эфир на Голосе, который изменил мою жизнь. За этот год многое произошло. Но самое главное, что это только лишь начало и вы проходите это со мной вместе! Спасибо, что вы рядом! Ваше внимание бесценно!»

Фото. С Григорием Лепсом у певца теплые отношения. Он трогательно поздравил певца с Днем рождения. «Ты безусловен и велик не только как Артист, но и как Человек! И это так чертовски здорово, скажу я тебе! Я более чем уверен, что наши пути-дорожки сошлись не просто так, а во имя чего-то большего, чем просто бизнес и всякая прочая материальность».

Фото. «Я свято в это верю, так как чувствую твою большую поддержку и веру в меня, ведь ты Артист и Музыкант по своей сути, как и я, поэтому постараюсь не подвести, не разочаровать. И не дать повода для радости тем, кто против нашего союза. Будь всегда здоров и крепок духом! С юбилеем! Твой Магомед»

Фото. «Все будет хорошо: теоретически… логически… дедуктивно… да по любому!»

Фото. «Продолжаю верить. Верить в свой путь, в свою судьбу, в своих людей, в свою музыку, в свою философию, в своё время... Всё это существует!!! Всё это происходит здесь и сейчас. И это дар!»

Фото. «До сих пор удивляюсь и восхищаюсь силой любви моих поклонников ко мне!!! Дорогие мои люди! Спасибо большое всем и каждому в отдельности, что вы со мной! Каждый из вас, кто слушает мои песни, кто приходит на концерты, кто просто следит в социальных сетях - неотъемлемая часть меня и моего долгого творческого пути!!! Очень вас люблю и благодарен за всё!»

Фото. «Подарок от Александра Васильевича Маслякова и Клуба Веселых и Находчивых) такие шаржи дарят всем, кто когда-либо сидел в жюри КВН)»

Фото. «Посылаю вам мою любовь».

Фото. «Я верю в судьбу, но также я верю, что выбор предопределяет нашу судьбу. Всегда нужно иметь запасной резерв смелости для совершения шага. Раз в пятилетку человеку необходимо что-то кардинально менять в жизни, как змеи сбрасывают кожу, олени – рога. Творческому человеку – просто необходимо! Никогда не бойтесь – пробуйте, ошибайтесь, падайте, поднимайтесь вновь! Только эти моменты дают настоящую энергию для созидания! Говорить, обсуждать, осуждать будут всегда. НО это ВАША жизнь, она ОДНА и ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Фото. «Задолго до «Sex and the city», «Entourage», «Games of thrones» были они – любимые сериалы детства) «Беверли Хиллз 90210» и «Мелроуз Плейс»! Мелроуз конечно покруче будет. Там конечно экшн адский, а вот Беверли Хиллз так и остался милым добрым сериалом для тинэйджеров про Бренду и её брата Брендона. И сколько же впечатлений тогда было! Сейчас они конечно уже все постарели, но в памяти они всегда останутся такими».