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Редкий снимок. Евгений Плющенко опубликовал фото с двумя сыновьями

06.02.2018 - 18:15

Новости России. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал фотографию, на которой его окружают сыновья.

Снимок был размещен в Instagram. На фото фигурист стоит в окружении своих детей – 11-летнего Егора и 5-летнего Александра.

Евгений Плющенко:
Мой сын Егор приехал в гости.

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Подписчики спортсмена отметили, что это настоящее счастье иметь двоих сыновей. К тому же многие отметили, как оба мальчика похожи на отца.

«Наверное, это очень приятное чувство, когда ты папа уже такого взрослого сына»,

«Сын симпатяга. Почаще встречайтесь, это хорошо»,

С сыном Егором. Фото: instagram.com/plushenkoofficial

«Трое из ларца одинаковы с лица. Здоровья, будьте счастливы»,

«Ещё надо лапочку-дочку».

С сыном Александром. Фото: instagram.com/plushenkoofficial

3 ноября 2017 года Евгений Плющенко отметил 35-летний юбилей. В беседе с журналистами накануне праздника спортсмен поделился личными планами. По словам Плющенко, он и его супруга Яна Рудковская хотели бы стать родителями еще раз.

Евгению Плющенко – 35: что публикует его семья в Instagram (читать далее)

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

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