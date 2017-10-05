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Рената Литвинова опровергла слухи о свадьбе с певицей Земфирой

05.10.2017 - 18:54

Новости России. Рената Литвинова хочет в судебном порядке наказать авторов лживых текстов про ее свадьбу с певицей Земфирой.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя актрисы, Литвиновой жаль, что некоторые авторы пишут лживые статьи в СМИ. Актриса хочет найти способ, чтобы наказать журналистов за клевету.

Напомним, что накануне появилась информация о свадьбе Ренаты Литвиновой и Земфиры, которая якобы состоялась в Швеции. Это не первый раз, когда подобного рода сообщения появляются в СМИ.

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

В интервью программе «Простые вопросы» Рената Литвинова рассуждала о любви.

По словам актрисы, «Любовь – достаточно редкое чувство. Надо беречь, раз уж встретил» – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

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