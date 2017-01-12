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Ренате Литвиновой – 50: женщина, которую обожают

12.01.2017 - 16:21

Новости России. Утонченная, элегантная и такая женственная. 12 января неподражаемая Рената Литвинова отмечает юбилей.  Этот день она проведет в кругу самых близких людей. Рената Муратовна намеренно уехала из Москвы, взяв с собой маму и дочь. Говорит, что хочет отметить «не подстраиваясь ни под какие вежливые реверансы, буду наконец с теми, с кем хочу, и как хочу».



Этот снимок Рената Литвинова опубликовала на своей странице в Instagram. На фото она с 14-летней дочерью Ульяной. «Дочь – мамина копия», – давно отметили поклонники Литвиновой.  

В то, что Литвиновой исполнилось 50, не верит никто. Ее называют женщиной без возраста, иконой стиля. Любят за прямоту, открытость и фирменную манерность. В эти минуты на страницах Ренаты Литвиновой ее подписчики, коллеги и приятели оставляют поздравления. Судя по сообщениям, многие сегодня, в день рождения кумира, решили пересмотреть фильмы с участием Литвиновой; картины, которые она сняла; интервью с ее участием.

Так говорит Рената Литвинова:

Рената Литвинова. Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/
Смотрела недавно на свои фотографии и думала: «Надо же! Как я красиво старею!»
Фото. Смотрела недавно на свои фотографии и думала: «Надо же! Как я красиво старею!»
Женщину никогда не надо пытаться понять. Женщину нужно просто любить.
Фото. Женщину никогда не надо пытаться понять. Женщину нужно просто любить.
Мужчины мало что про женщин знают: и Лев Толстой, и даже великий ловелас Чехов так ничего про нас и не поняли.
Фото. Мужчины мало что про женщин знают: и Лев Толстой, и даже великий ловелас Чехов так ничего про нас и не поняли.
Обязательно – маленькое черное платье. Потом – черный пиджак и водолазка-лапша. Цвета – конечно же, мой любимый черный, мышиный серый, белый. Когда женщина одевается аляповато, она как будто бы прячется за платье. А оно должно быть рамкой, оттеняющей ее лицо и фигуру.
Фото. Обязательно – маленькое черное платье. Потом – черный пиджак и водолазка-лапша. Цвета – конечно же, мой любимый черный, мышиный серый, белый. Когда женщина одевается аляповато, она как будто бы прячется за платье. А оно должно быть рамкой, оттеняющей ее лицо и фигуру.
Когда нет денег, самый элегантный и экономный наряд – черная обтягивающая юбка и черная водолазка (только нельзя сильно толстеть!). И еще – высокая шпилька. Плюс чистые волосы, белая кожа, блестящий глаз. И обязательно нужно радоваться, иначе вас накажут ваши «смотрители» свыше – они не любят неудовлетворенных. А старую одежду постирайте и отдайте бедным (хотя мы все небогаты) – это тоже принесет вам дополнительную радость, что вы такая хорошая.
Фото. Когда нет денег, самый элегантный и экономный наряд – черная обтягивающая юбка и черная водолазка (только нельзя сильно толстеть!). И еще – высокая шпилька. Плюс чистые волосы, белая кожа, блестящий глаз. И обязательно нужно радоваться, иначе вас накажут ваши «смотрители» свыше – они не любят неудовлетворенных. А старую одежду постирайте и отдайте бедным (хотя мы все небогаты) – это тоже принесет вам дополнительную радость, что вы такая хорошая.
Сердце бьётся, бьётся, бьётся… и добьётся своего!
Фото. Сердце бьётся, бьётся, бьётся… и добьётся своего!
Никогда не говори «никогда». Когда зарекаешься, то именно это тебе потом и приносит судьба на блюдечке. Это как урок. Так ваши высшие кураторы тренируют вашу душу, обеспечивая ей полный спектр страданий. Оттого я никогда и не формулирую свои опасения и фобии.
Фото. Никогда не говори «никогда». Когда зарекаешься, то именно это тебе потом и приносит судьба на блюдечке. Это как урок. Так ваши высшие кураторы тренируют вашу душу, обеспечивая ей полный спектр страданий. Оттого я никогда и не формулирую свои опасения и фобии.
А зачем надо быть в струе? Мне кажется, это скорее неправильно. Надо быть отдельно. Красивым водопадом. Или рекой. Или даже морем. Или небом.
Фото. А зачем надо быть в струе? Мне кажется, это скорее неправильно. Надо быть отдельно. Красивым водопадом. Или рекой. Или даже морем. Или небом.
Когда вы кого-то отчаянно любите, тот человек вообще не имеет шансов ускользнуть. Он полюбит вас тоже.
Фото. Когда вы кого-то отчаянно любите, тот человек вообще не имеет шансов ускользнуть. Он полюбит вас тоже.
Для того чтобы казаться красивой, нужен только исключительно мозг.
Фото. Для того чтобы казаться красивой, нужен только исключительно мозг.
Мне нравятся городские сумасшедшие. Они вдохновляют меня гораздо больше, чем модели из журналов.
Фото. Мне нравятся городские сумасшедшие. Они вдохновляют меня гораздо больше, чем модели из журналов.
У меня никогда не получалось идти навстречу пожеланиям, при этом сохраняя себя. Помню, у меня было такое в фильме «Нет смерти для меня». Там я выступала в роли комментаторши. Вышла невменяемая такая комментаторша. И когда я увидела это, я решила переговорить все свои тексты нормальным голосом. Получилось плохо и скучно. Вот как пойти навстречу нормальности? Это скучно, неинтересно.
Фото. У меня никогда не получалось идти навстречу пожеланиям, при этом сохраняя себя. Помню, у меня было такое в фильме «Нет смерти для меня». Там я выступала в роли комментаторши. Вышла невменяемая такая комментаторша. И когда я увидела это, я решила переговорить все свои тексты нормальным голосом. Получилось плохо и скучно. Вот как пойти навстречу нормальности? Это скучно, неинтересно.
Железное правило: никогда ни при каких условиях не подходить к телефону, когда он звонит понапрасну.
Фото. Железное правило: никогда ни при каких условиях не подходить к телефону, когда он звонит понапрасну.
Если женщину распилить на три части, то получится любовь, ненависть и поиск.
Фото. Если женщину распилить на три части, то получится любовь, ненависть и поиск.
Людям-брендам можно только посочувствовать. Так как получается, что у них нет конкретной профессии.
Фото. Людям-брендам можно только посочувствовать. Так как получается, что у них нет конкретной профессии.
Я вообще считаю, что кино – это экранизация твоих личных снов. В каком-то смысле, недостаток снов люди компенсируют тем, что смотрят фильмы. А я – тем, что могу их снять.
Фото. Я вообще считаю, что кино – это экранизация твоих личных снов. В каком-то смысле, недостаток снов люди компенсируют тем, что смотрят фильмы. А я – тем, что могу их снять.
Честно скажу, я очень позитивная женщина. Есть гораздо более мрачные люди. Берут люди и зависают. Все время их пинаешь, пинаешь. Человек может захохотать на полчаса, а потом опять как в кому впасть. И таких людей много. Они как будто под какой-то инъекцией. А я женщина позитивная, вихревая. Главной составляющей моего образа – я поделиться не смогу.
Фото. Честно скажу, я очень позитивная женщина. Есть гораздо более мрачные люди. Берут люди и зависают. Все время их пинаешь, пинаешь. Человек может захохотать на полчаса, а потом опять как в кому впасть. И таких людей много. Они как будто под какой-то инъекцией. А я женщина позитивная, вихревая. Главной составляющей моего образа – я поделиться не смогу.
В детстве ложилась спать и начинала мечтать. Это были счастливейшие моменты в моей жизни. И, видимо, так мощно мечтала, что многое сбылось, сбывается и будет сбываться.
Фото. В детстве ложилась спать и начинала мечтать. Это были счастливейшие моменты в моей жизни. И, видимо, так мощно мечтала, что многое сбылось, сбывается и будет сбываться.
Про меня говорят «эсэсовская сука» или «снежная королева». Второе мне нравится.
Фото. Про меня говорят «эсэсовская сука» или «снежная королева». Второе мне нравится.
Я падения обожаю – в них больше силы, чем во взлетах. Меня бодрят трудности.
Фото. Я падения обожаю – в них больше силы, чем во взлетах. Меня бодрят трудности.
Я заметила по всей своей жизни, что кризисы для меня – самое любимое время. У меня это скорее отчаяние. И я люблю погрузиться в него. Оно так питательно. Наверное, странно, но я стараюсь полностью отдаваться этому чувству. Не все ж себя хранить, есть да наслаждаться. Отчаяние стимулирует к чему-то новому. Дает мысли, эмоции, заставляет двигаться дальше.
Фото. Я заметила по всей своей жизни, что кризисы для меня – самое любимое время. У меня это скорее отчаяние. И я люблю погрузиться в него. Оно так питательно. Наверное, странно, но я стараюсь полностью отдаваться этому чувству. Не все ж себя хранить, есть да наслаждаться. Отчаяние стимулирует к чему-то новому. Дает мысли, эмоции, заставляет двигаться дальше.
У меня чем хуже, тем больше улыбаюсь. Защитка такая.
Фото. У меня чем хуже, тем больше улыбаюсь. Защитка такая.

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