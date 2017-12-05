Решение принято: российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом

Новости России. МОК решил вопрос по участию национальной сборной России на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом.

До старта международного соревнования осталось два месяца.

Незадолго до решения исполкома МОК был составлен список наиболее очевидных решений в отношении российских спортсменов.

Предполагаемые варианты развития событий – здесь.

В конце ноября в Москве презентовали новую олимпийскую форму России, которая состоит из 72 моделей и выглядит минималистично.

Фото: Олимпийский комитет России

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, «Сеул всерьез озабочен перспективой, я бы сказал так, неудачных Олимпийских игр – это факт».