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Решение принято: российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом

05.12.2017 - 21:34

Новости России. МОК решил вопрос по участию национальной сборной России на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Российским спортсменам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом.

До старта международного соревнования осталось два месяца.

Незадолго до решения исполкома МОК был составлен список наиболее очевидных решений в отношении российских спортсменов.

Предполагаемые варианты развития событий – здесь.

В конце ноября в Москве презентовали новую олимпийскую форму России, которая состоит из 72 моделей и выглядит минималистично.

Фото: Олимпийский комитет России

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, «Сеул всерьез озабочен перспективой, я бы сказал так, неудачных Олимпийских игр – это факт».

Решение принято: российские спортсмены выступят на ОИ-2018 под нейтральным флагом

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