Россиянка Полина Богусевич прокомментировала победу на детском «Евровидении»

Новости России. Победительница музыкального конкурса детское «Евровидение-2017» россиянка Полина Богусевич прокомментировала свой триумф на песенном соревновании.

На странице в соцсетях 14-летняя певица опубликовала трогательный пост и фото, на котором она держит приз.

Полина Богусевич:

Мне нечего сказать, но МЫ это сделали!

Фото: instagram.com/polina_bogusevich

Наставник исполнительницы на шоу «Голос. Дети» во время конкурса пожелал Полине сил и отметил ее вокальные способности.

Финал конкурса прошел в Тбилиси 26 ноября. Победительница исполнила песню «Крылья» на двух языках – русском и английском.

Фото: instagram.com/polina_bogusevich

Призер взрослого конкурса «Евровидение-2016» Сергей Лазарев отметил, что образ крыльев становится символом участников от России на данном конкурсе.

Сергей Лазарев:

Прекрасно выступила, замечательная песня «Крылья». Видишь, что «Крылья» уже становятся символом выступлений на «Евровидении» и на взрослом, и на детском. Я тебя от всей души поздравляю, ты умничка. Абсолютно заслуженно. Молодчина.

Белорусская участница Хелена Мерааи заняла пятое место. Она исполнила песню «Я самая».