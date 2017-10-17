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Российская модель после расставания с парнем утопила его автомобиль в бассейне

17.10.2017 - 18:46

Новости России. Модель из России Кристина Кучма утопила автомобиль своего возлюбленного после того, как он ее бросил. Инцидент произошел на Багамах.

По информации The New York Post, 41-летний банкир Гай Джентайл бросил свою 24-летнюю подругу, которая попросила у молодого человека во время совместного ужина 50 тысяч долларов на развитие своего бизнеса.

В ответ на эту просьбу банкир ответил, что она, наверное, выбрала не того парня и этим запросом девушка стерла грань между «романтикой и бизнесом».

После отказа парня, девушка плеснула ему в лицо чаем при его друзьях, взяла ключи от автомобиля Mercedes и утопила его в бассейне.

Гай Джентайл:
Мое сердце было не на месте из-за опасений, что она внутри. В этот момент меня не волновала машина. Но после того, как я понял, что девушки нет в ней, я разозлился, что она смогла сделать подобное после того, что я сделал для нее. Я бросил ее. Она бросила мою машину.

Модель из России отказалась от комментариев.

Полицейские подтвердили, что Кучма была единственной, кто имел доступ к машине. Из воды автомобиль доставали более четырех часов.

Гай Джентайл:
Я любил эту девушку и женился бы на ней, но она зашла слишком далеко!

Весной 2015 года в Японии девушка отомстила парню за измену, утопив все брендовые гаджеты в ванной – здесь подробнее.

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