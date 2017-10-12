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Российская туристка погибла в Доминикане от удара о дорожный знак

12.10.2017 - 17:48

Новости России. Туристка из России погибла в Доминикане из-за несчастного случая.

По информации СМИ, женщина вылезла из окна автомобиля, но не успела отреагировать на дорожный знак и на большой скорости ударилась о него головой. Трагедия произошла 10 октября.

Девушка была госпитализирована, но врачи не смогли ее спасти – травмы были несовместимые с жизнью.

Известно, что погибшей было 35 лет. У нее остался ребенок.

В Лондоне туристка упала из-под купола собора Святого Павла и погибла – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

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