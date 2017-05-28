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Российский режиссер Андрей Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри в Каннах

28.05.2017 - 21:48

Новости России. Драма «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля.

Приз жюри считается третьей по престижности наградой кинофестиваля после Золотой пальмовой ветви и Гран-при.

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о своем 12-летнем сыне Алёше. Однажды мальчик убегает из дома.

Фестиваль отмечал свой 70-й день рождения с размахом: знаменитые актеры и режиссеры, актрисы и продюсеры приехали поздравить с юбилеем главный кинофестиваль планеты – продюсер фильма «Нелюбовь» Александр Роднянский вел дневник с Лазурного побережья, – подробности

Вся элита западного мира была уверена, что фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» обеспечит России вторую в истории Золотую пальмовую ветвь – главный приз главного киносмотра мира. «Если бы Звягинцев жил в США, его бы назвали живым воплощением американской мечты», – так на протяжении всего кинофорума отзывалась о нем мировая пресса. Почему? Здесь подробнее.

Премьера фильма «Нелюбовь» в Каннах. Фото: GettyImages

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