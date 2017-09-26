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Российский видеоблогер умер из-за укуса ядовитой змеи во время прямой трансляции

26.09.2017 - 13:15

Новости России. Известный российский видеоблогер Арслан Валеев, который снимал видео о диких кошках, змеях и рептилиях, умер от укуса ядовитой змеи.

По информации из группы видеоблогера, в ночь на 23 сентября мужчину укусила черная мамба. Все произошло во время прямого эфира на канале блогера. В тяжелом состоянии 32-летний Арслан был госпитализирован. Парня не удалось спасти – он скончался в больнице.

Фото: vk.com/constrictors

Стрим с одной из своих любимых змей – мамбой – блогер анонсировал в Instagram. Во время записи мужчина отошел, чтобы достать змею и положить ее в контейнер, чтобы поднести к камере. В это время и был получен укус. Мужчина попросил зрителей трансляции позвонить его супруге, сказал ее номер и оставил сообщение. Последствия укуса стали быстро проявляться – у Валеева онемели конечности. Он вышел на улицу, чтобы ждать приезда скорой.

Некоторые СМИ сообщают, что перед тем, как записать роковой стрим, Валеев поссорился с женой, с которой он вел канал о диких кошках. Поводом стала ревность. Некоторые считают данный инцидент – суицидом. Комментаторами были высказаны предположения, что блогер – знаток рептилий, поэтому он точно знал, как вести себя с ядовитой змеей.

Фото: instagram.com/arslanexotarium

Яд черной мамбы смертельно опасен. Противоядие от него нужно ввести сразу после укуса. Рептилия питается грызунами и птицами и нападает на людей лишь в целях обороны.

Несколько лет назад свидетельницей редкого явления стала жительница Австралии. Она сняла на видео, как змея задушила крокодила, а потом съела его.

Задушив крокодила, змея начала поедать его – здесь подробнее.

Фото: кадр из видео "Частный экзотариум"

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