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«Сам всегда оставался большим ребенком»: поклонники скорбят о смерти композитора Владимира Шаинского

26.12.2017 - 17:47

Новости России. Скончался известный российский композитор Владимир Шаинский. Маэстро боролся с онкологическим заболеванием.

По информации сына, музыкант скончался в США.

Владимиру Шаинскому было 92 года – здесь подробнее.

Свой день рождения композитор отметил 12 декабря. Актриса Эвелина Блёданс поздравила Шаинского трогательным постом в соцсетях, где отметила неординарность композитора и его талант. «Каждый из нас хоть раз в жизни пел эти песни, и даже люди далекие от музыки прекрасно знают их автора».

Фото: instagram.com/mich_mysl

Эвелина Блёданс, актриса:
Мне посчастливилось плотно работать с этим неординарным человеком. И, мне кажется, я поняла, почему Владимир Яковлевич написал столько гениальных песен для детей… Потому что сам всегда оставался большим ребенком – мечтателем и озорником.
Они в момент нашли общий язык с моим старшим сыном Колей, и, например, вместо того, чтоб разучивать новую, только что написанную песню, на спор стояли на одной ножке – кто дольше! 

Поклонники музыкального таланта композитора скорбят о его уходе, отмечают, что Шаинский «подарил детство нескольким поколениям» и благодарят за любимые песни.

Фото: instagram.com/sergey_pinson
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