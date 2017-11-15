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Сатирик Михаил Задорнов был похоронен в Латвии рядом с могилой отца

15.11.2017 - 18:49

Новости России. 15 ноября в Юрмале был похоронен писатель-сатирик Михаил Задорнов.

По информации ТАСС, проститься с Задорновым пришли сотни людей, которые отмечали значимость артиста и его сатирических выступлений. В соборе Александра Невского в Риге прошло отпевание сатирика.

Михаила Задорнова похоронили в Юрмале около его отца – писателя Николая Задорнова.

Фото: vk.com/mzadornov

Коллеги и знакомые сатирика отмечали, что смерть артиста была неожиданной.

По словам Максима Галкина, который долгое время выступал вместе с Задорновым, писатель хотел, чтобы после его смерти люди не скорбели, а вспоминали его с улыбкой на лице.

Максим Галкин:
Даже тяжелая болезнь, жестоко и неумолимо забиравшая у него жизненные силы, до последних дней так и не смогла отнять у него главного – остроумия. Год назад он позвонил мне и рассказал о своём диагнозе, со смешком сказал, что звонит всем, кто ему дорог, чтобы поговорить и попрощаться, даже в такие моменты он был верен себе. Последний раз мы виделись, когда я навещал его примерно месяц назад – мы шутили и общались.  

Напомним, что о смерти Михаила Задорнова стало известно 10 ноября. Сатирик умер после продолжительного онкологического заболевания.

Михаил Задорнов на сцене и за кулисами: каким запомнят известного сатирика

Фото: instagram.com/novosti_zvezd_ru_

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