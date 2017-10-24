новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Семен Альтов рассказал о состоянии здоровья сатирика Михаила Задорнова

24.10.2017 - 14:47

Новости России. Сатирик Семен Альтов рассказал о самочувствии Михаила Задорнова, который борется с онкологическим заболеванием.

Альтов отметил, что не хочет давать комментарии по поводу здоровья своего коллеги.

Семен Альтов, сатирик (в интервью Dni.Ru):
Знаю, что все очень плохо, но комментировать это не имею морального права, это не мое дело.

В октябре 2016 года стало известно, что у Михаила Задорного был диагностирован рак головного мозга. Артист продолжает лечение.

В середине октября 2017 года на своей официальной странице в социальной сети сатирик отметил, что появляется много домыслов о его состоянии здоровья. И ему очень хочется быть услышанным.

Михаил Задорнов:
Чтобы не было кривотолков, осенью прошлого года я сам сообщил о том, что заболел, что мне необходимо серьезное лечение и я отменил все свои выступления. Я считаю, что все подобные заявления должны исходить от меня самого. Я убежден в том, что состояние больного – это его личное дело, и оно не должно становиться предметом обсуждения в прессе. Это неприятно и мне, и моим родным. Мне обидно, что домыслы журналистов порождают всяческие слухи, которые еще более далеки от истины. Для нормального лечения мне нужно спокойствие, и мне бы хотелось, чтобы меня УСЛЫШАЛИ.

Как в Беларуси живут люди с онкологическими заболеваниями, откуда берут силы и появится ли лекарство от рака (подробности здесь).

Фото: vk.com/mzadornov

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева трогательно поздравила Константина Меладзе с годовщиной свадьбы
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Фотофакт: что публикует в Instagram Ксения Собчак для пяти миллионов своих подписчиков
Фото: instagram.com/jessicabiel
«Самый счастливый человек»: Джастин Тимберлейк трогательно поздравил жену с пятой годовщиной свадьбы
Квентин Тарантино извинился за молчание о Харви Вайнштейне
Спешите загадать желание: астрономы предстоящей ночью прогнозируют зрелищный звездопад
Спешите загадать желание: астрономы в ночь на 21 октября прогнозируют зрелищный звездопад
Елена Темникова. Источник фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial/
Певица Елена Темникова станет ведущей «Дома-2»?
«Меня попросили раздеться и встать в ряд с другими девушками»: Лоуренс рассказала про унизительные прослушивания в Голливуде
Писательница Джоан Роулинг стала самой богатой европейской знаменитостью
Все новости по теме Звезды
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru