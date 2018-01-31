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Семья Дмитрия Маликова впервые показала новорожденного сына

31.01.2018 - 11:53

Новости России. Жена певца Дмитрия Маликова опубликовала в соцсетях первое фото новорожденного сына.

По словам Елены Маликовой, семья – это команда и чем больше в ней молодых игроков – тем лучше.

Елена Маликова:
Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась – я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, Оля и ее семья, наша чудесная дочь и сын...
Семья – это команда! Где один за всех и все – за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее! 

Фото: instagram.com/elenamalikova

Подписчики поздравили Елену с таким замечательным и важным событием в жизни и отметили, что «у певца прекрасная семья».

«Маленькому мальчику выпало счастье родиться именно в этой семье, именно сейчас»,

«Дай Бог теперь много лет родителям – есть стимул».

Напомним, Дмитрий Маликов впервые официально рассказал о рождении наследника в день своего 44-летия.

Певец сказал, что рождение сына – главное событие прошедшего года жизни (читать далее).

Фото: instagram.com/elenamalikova

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