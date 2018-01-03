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Сергей Лазарев впервые показал лицо трехлетнего сына

03.01.2018 - 14:48

Новости России. Певец Сергей Лазарев накануне Нового года опубликовал совместное фото с 3-летним сыном Никитой.

Это первое публичное появление мальчика перед аудиторией. Исполнитель скрывал лицо сына на фотографиях, которые публиковал в соцсетях.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

В подписи к публикации Лазарев подвел итоги года и поблагодарил всех тех, кто сделал 2017 год особенным. Певец сказал спасибо своей семье и сыну.

Сергей Лазарев:
Настало время мне его вам показать. Он уже совсем большой, и я так им горжусь и люблю!

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Напомним, впервые о своем отцовстве певец рассказал в конце 2016 года. Лазарев опубликовал в соцсетях пост о радостном событии, которое произошло с ним 2,5 года назад. Однако исполнитель призвал всех «уважать личное пространство его семьи».

Сергей Лазарев публично рассказал о сыне – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Фото: instagram.com/lazarevsergey

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