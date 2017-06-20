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Сергей Шнуров выпустил новую историю «Ленинграда»

20.06.2017 - 17:26

Новости России. Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров 19 июня представил публике книгу «Ленинград. Невероятная и правдивая история». В ней рассказывается о творческой жизни коллектива.

Эта книга издана специально к юбилею группы – «Ленинграду» исполняется 20 лет. Как сообщает ТАСС, инициативу по контролю за данной творческой работой взяла на себя Матильда Шнурова, жена исполнителя. Она нашла автора – Максима Семеляка, который написал «Ленинград. Невероятная и правдивая история» как продолжение книги «Музыка для мужика». Матильда Шнурова занималась подбором фотографий и была продюсером проекта.

Фото: mshnurova

Матильда Шнурова на своей странице в Instagram отметила: «Ещё одна долгожданная (!!!) – книга о моей самой любимой группе с моих 13 лет, когда мне подарили кассету «Дачники». Вот бы кто-нибудь мне тогда сказал, что я сниму обложку книги об этой группе к ее 20-тилетию».

Фото: mshnurova

Автор книги отмечает, что от первого варианта, который вышел 10 лет назад, новая работа отличается только тем, что из нее были вычеркнуты несколько фрагментов, добавлены десяток историй и описан период творчества группы с 2007 по 2017 годы.

Фото: shnurovs

Книга вышла с возрастным ограничением 18+ и маркировкой на обложке, которая предупреждает читателей о наличии в тексте нецензурной лексики.

В начале июня Сергей Шнуров представил московской публике свою персональную выставку современного искусства – здесь подробнее.  

Фото: shnurovs

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