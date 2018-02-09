Шипулин, Ан и ещё 45 человек. CAS отклонил апелляции российских спортсменов

Новости России. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 спортсменов и тренеров из России по факту недопуска к Олимпийским играм.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на CAS, суд изучил критерии, которыми МОК руководствовался для приглашения российских атлетов на Игры. По заявлению суда, критерии не являются дискриминационными и неприемлемыми, потому что несмотря на то, что членство Олимпийского комитета России было приостановлено – спортсмены все равно отправились на Игры под нейтральным флагом.

По заявлению CAS, критерии Международного олимпийского комитета – это не санкция, а заключение о соответствии требованиям и МОК имел право установить порядок допуска на Олимпиаду.

Фото: vk.com/an_victor

Суд не нашел нарушений в работе МОК по выдаче приглашений на Игры спортсменам из России.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу решения CAS.

Дмитрий Губерниев (пунктуация автора сохранена):

CAS отклонил все 47 апелляций российских спортсменов!!!! МОК празднует победу!!! Больше из российских спортсменов в Пхёнчхан никто не приедет!! Суд не усмотрел дискриминации со стороны МОК!!! Я в шоке!!!! Слов нет, блин..... Тянули время, вымотали все нервы!!! Ан, Устюгов, Шипулин, Никитина, Иванова..... Другие – без Олимпиады!!!!

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Апелляцию российские спортсмены подавали двумя группами: те, кому без объяснения причин отказали в приглашении на Игры, и те, кто был оправдан CAS по делу о прижизненном отстранении от Олимпийских игр.

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