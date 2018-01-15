Шокирующее происшествие в пермской школе: что известно о трагедии

Новости России. Видео задержания одного из нападавших в школе в Перми появилось в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла утром 15 января. Десятиклассник и бывший учащийся школы устроили поножовщину. Что подтолкнуло их к преступлению, сейчас выясняет следствие.

Во время резни в школе пострадали 15 человек. Трое из них в тяжелом состоянии, но уже прооперированы. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство двух или более лиц.