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Шокирующее происшествие в пермской школе: что известно о трагедии

15.01.2018 - 21:00

Новости России. Видео задержания одного из нападавших в школе в Перми появилось в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла утром 15 января. Десятиклассник и бывший учащийся школы устроили поножовщину. Что подтолкнуло их к преступлению, сейчас выясняет следствие.

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Во время резни в школе пострадали 15 человек. Трое из них в тяжелом состоянии, но уже прооперированы. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство двух или более лиц.

Подробности в сюжете.

Шокирующее происшествие в пермской школе: что известно о резонансной трагедии

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