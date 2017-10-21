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СК РФ: следствие рассматривает две основные версии в деле о смерти Дмитрия Марьянова

21.10.2017 - 10:42

Новости России. Продолжается расследование по факту смерти российского актера Дмитрия Марьянова.

По информации ГСУ СК по Московской области, в данном деле следствие рассматривает две основные версии.

Первая – это несвоевременное прибытие скорой к Дмитрию Марьянову, вторая – оказание не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья услуг реабилитационным центром «Феникс», где незадолго до смерти проходил лечение актер,

По факту смерти Дмитрия Марьянова было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Продолжается расследование.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится ряд экспертиз, опрашиваются свидетели. Были изъяты документы, которые связаны с вызовом актеру скорой помощи, среди них есть запись разговора.

В клинике «Феникс» произведен обыск и изъяты дневники пациентов, среди которых данные о пребывании известного актера в медицинском учреждении.

Напомним, российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался 15 октября. Ему было 47 лет. Актер умер из-за оторвавшегося тромба по дороге в больницу.

По информации Минздрава РФ, вызов скорой помощи актеру Марьянову был отменен через 4 минуты (подробности здесь). Диспетчер, принявший вызов, был уволен.

Знаменитые коллеги актера были шокированы смертью Марьянова.

«Господи, почему ты забираешь лучших».

Куценко, Квартет И, Шукшина, Лолита, Киркоров, Пугачева, Авербух вспоминают актера – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/elizaveta_21_riddle

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