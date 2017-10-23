СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр

Новости России. В отношении мужчины, ударившего ведущую радиостанции «Эхо Москвы» ножом, возбуждено уголовное дело.
По информации СК РФ, 48-летний мужчина проник в офис радиостанции и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в область шеи. Женщина была госпитализирована.
Фото: twitter.com/echomskru
Нападавшего задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
Продолжается расследование. Устанавливаются мотивы нападения.
«Ударил ножом в шею»: главный редактор «Эха Москвы» о нападении на ведущую Татьяну Фельгенгауэр