СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр

Новости России. В отношении мужчины, ударившего ведущую радиостанции «Эхо Москвы» ножом, возбуждено уголовное дело.

По информации СК РФ, 48-летний мужчина проник в офис радиостанции и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в область шеи. Женщина была госпитализирована.

Фото: twitter.com/echomskru

Нападавшего задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Продолжается расследование. Устанавливаются мотивы нападения.