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СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр

23.10.2017 - 16:15

Новости России. В отношении мужчины, ударившего ведущую радиостанции «Эхо Москвы» ножом, возбуждено уголовное дело.

По информации СК РФ, 48-летний мужчина проник в офис радиостанции и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в область шеи. Женщина была госпитализирована.

Фото: twitter.com/echomskru

Нападавшего задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Продолжается расследование. Устанавливаются мотивы нападения.

«Ударил ножом в шею»: главный редактор «Эха Москвы» о нападении на ведущую Татьяну Фельгенгауэр

Фото: twitter.com/echomskru

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