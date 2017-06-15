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Скончался народный артист СССР Алексей Баталов

15.06.2017 - 11:53

Новости России. Сегодня ночью на 89-ом году жизни скончался легендарный советский актер Алексей Баталов. Смерть наступила во сне.

Фото: peoples

Несколько последних месяцев актер провел в больнице. В январе Баталов сломал шейку бедра и находился на реабилитации. Все это время за ним ухаживала жена Гитана Аркадьевна.

Последнее интервью актер дал всего неделю назад. Баталов рассказал журналистам, что судебная тяжба с соседом по Переделкино, который незаконно построил баню на участке актера, закончена. Алексей Владимирович выиграл суд, но сказал, что ему уже все равно.

Алексей Баталов в молодости. Фото: 24smi

Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Фото: 24smi

Актер родился в 1928 году во Владимире в театральной семье. Впервые в кино Баталов снялся еще в школе. За свою долгую карьеру актер сыграл во множестве культовых фильмов. «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Дело Румянцевых», «Дорогой наш человек», «Дама с собачкой» − эти и другие картины просто невозможно представить без Баталова. Последнее появление Алексея Владимировича на экране произошло в 2006 году в фильме «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя!»

Кадр из фильма «Летят журавли». Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Дама с собачкой». Фото: kinopoisk.ru

Алексей Баталов известен и своими режиссерскими работами. Он поставил фильмы «Шинель», «Три толстяка», «Игрок». Его вклад в развитие культуры был оценен Государственными премиями СССР (1981) и России (2005). С 1975 года Алексей Владимирович преподавал актерское мастерство студентам ВГИКа.

Семья решила похоронить артиста на Преображенском кладбище рядом с могилой его мамы.  

Кадр из фильма «Москва слезам не верит». Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма ««Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя!» Фото: kinopoisk.ru

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