новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

СКР назвал имя человека, взорвавшего вагон в метро Санкт-Петербурга

04.04.2017 - 16:37

Новости России. Следственный комитет России установил личность предполагаемого исполнителя теракта в питерском метро. Им оказался 22-летний уроженец Кыргызстана.

Эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы молодого человека на сумке, в которой находилось взрывное устройство. Изученные записи камер видеонаблюдения также дают основания полагать, что именно этот человек стал виновником трагедии, которая унесла жизни 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации:
Всю ночь у нас менялось количество пациентов. Обращались пострадавшие с места террористического акта. Ряд пациентов получили помощь, и ушли домой на амбулаторное лечение. На текущий момент в стационарах Санкт-Петербурга находятся 49 пострадавших, и 13 человек отпущены домой, получившие лечение. Все больные каждый день осматриваются лучшими специалистами, помощь оказывается в полном объеме, все необходимые операции проведены, лекарствами и кровью, и препаратами все обеспечены.

В больнице также находится и наш соотечественник. Стало известно, что это житель Гродно. Мужчина выжил, ночью его прооперировали. Как сообщают медики, угрозы для жизни нет.

МЧС России постоянно обновляет списки пострадавших. В городе на Неве объявлен трехдневный траур. К месту трагедии люди несут цветы и зажигают свечи. Соболезнования выражают мировые лидеры.

СКР назвал имя человека, взорвавшего вагон в метро Санкт-Петербурга

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Юрий Шушкевич. Источник: ok.ru
Белорус, пострадавший во время теракта в Петербурге, ехал в вагоне, в котором произошел взрыв
Число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек
Число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек
Один из предполагаемых террористов – 23-летний уроженец Средней Азии
Один из предполагаемых террористов – 23-летний уроженец Средней Азии
Белоруса, пострадавшего во время взрыва в метро Санкт-Петербурга, прооперировали
Белоруса, пострадавшего во время взрыва в метро Санкт-Петербурга, прооперировали
Теракт в метро Петербурга
Гражданин Беларуси пострадал во время теракта в метро Санкт-Петербурга
Двое подозреваемых в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга объявлены в розыск
Двое подозреваемых в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга объявлены в розыск
«Абсолютно невинные люди страдают». Белорусы скорбят вместе с россиянами
«Абсолютно невинные люди страдают». Белорусы скорбят вместе с россиянами
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
СКР: действия машиниста предотвратили большее число жертв при взрыве в метро Петербурга
Все новости по теме Теракт в метро Санкт-Петербурга
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru