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Сломанный нос и ссадины на лице. Во время корпоратива омского «Авангарда» пострадали хоккеист Андрей Стась и его жена

11.01.2018 - 11:32

Новости России. В сети появилась информация о том, что на корпоративе хоккейного клуба «Авангард» произошел инцидент с участием Андрея Стася и его супруги.

По информации Sports.ru, нападающий клуба Михаил Фисенко избил Стася, а хоккеист Максим Чудинов ударил жену хоккеиста – Валерию Курильскую. По информации автора текста, инцидент мог произойти из-за того, что Андрей Стась «впал в немилость» среди коллег из-за того, что он не устраивал заговоров против тренера и у него не было претензий к Андрею Скабелке, который недавно ушел в отставку.

Супруга хоккеиста Стася Валерия Курильская прокомментировала SPORT.TUT.BY произошедшее. Девушка подтвердила факт драки на корпоративе. По ее словам, она не отрицает факты, о которых известно журналистам, но и не хочет комментировать инцидент.

Жена хоккеиста рассказала, что у Андрея Стася сломан нос, а она получила ссадины на лице.

Повреждения на лице спортсмена можно было увидеть во время матча команды с клубом «Куньлунь Ред Стар».

Напомним, что Андрей Скабелка ушел в отставку в конце 2017 года из-за конфликтов со спортсменами команды, часть из которых жаловалась на тренера президенту клуба.

Андрей Стась. Фото носит иллюстративный характер

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