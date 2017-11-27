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СМИ: Олег Табаков попал в реанимацию

27.11.2017 - 18:13

Новости России. Актера и художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова и театра «Табакерка» Олега Табакова госпитализировали.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на справочную службу Первой градской больницы, 82-летний актер попал в реанимацию.

В театре «Табакерка» отметили, что у актера плановое стоматологическое обследование. По информации пресс-службы, актер поехал на прием, но врач посоветовал ему остаться.

Спектакли «Год, где я родился» и «Чайка», в которых играет Табаков, 27 и 29 ноября были отменены. В МХТ им. Чехова это объяснили тем, что у постановок были повреждены декорации.

В минувшем году Олег Табаков попал в список самых обеспеченных российских актеров – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/teatr_tabakova

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