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Снежная буря накрыла Россию: 24 тысячи человек остались без света, повреждены десятки автомобилей

26.12.2017 - 09:54

Новости России. Жители сразу нескольких регионов России остались без света. Снежная буря накрыла не только Дальний Восток и Центральный регион, но и юг страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непогоды обесточена Астраханская область. Без электричества остались 24 тысячи человек. Последствия массовой аварии до сих пор не устранили и в Тверской области. Там уже пятые сутки не могут восстановить линии электропередачи.

А в Калининграде порывы ветра были настолько сильными, что вырывали с корнем деревья, валили автобусные остановки и столбы. Повреждены десятки автомобилей. Мощный шторм ждут и на Ставрополье, там объявлено экстренное предупреждение. Спасатели рекомендуют быть внимательней на дорогах. В ближайшие часы снежный коллапс прогнозируют на Сахалине и Камчатке. 

Снежная буря накрыла Россию: 24 тысячи человек остались без света, повреждены десятки автомобилей

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