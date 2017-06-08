Собчак, Глюкоза, Малахов: кто пришел на открытие персональной выставки Шнурова в Москве

Новости России. С 7 июня в Москве открылась выставка музыканта, а теперь и художника Сергея Шнурова. В Московском музее современного искусства можно увидеть экспозицию «Ретроспектива брендреализма».

Столичная выставка не первая для музыканта – в феврале нынешнего года в Санкт-Петербурге Шнуров представил около 40 работ. Сам лидер группировки «Ленинград» определяет направление своего творчества как брендреализм – это определение человека через мир окружающих брендов.

Как проходила выставка в Северной столице, где Шнуров провозгласил себя «главным экспонатом» и что такое брендреализм можно посмотреть здесь.

Московская экспозиция продлится до 12 июля. Мы посмотрели, что публиковали в своих социальных сетях первые посетители – друзья музыканта, которые пришли поздравить его со стартом «Ретроспективы брендреализма».

Сергей Шнуров

Фото: shnurovs

Матильда Шнурова

Фото: mshnurova

Фото: mshnurova

Фото: mshnurova

Фото: mshnurova

Ксения Собчак

Фото: xenia_sobchak

Глюк'oZa (Наталья Ионова)

Фото: chistyakova_ionova

Вот именно этим пальчиком @shnurovs создал невероятное настроение сегодня всем нам на своей выставке и, как всегда, очень точно резюмировал «Жизнь ужасна, но удивительна»)). Фото: chistyakova_ionova

Андрей Малахов

Водил меня Серега на выставку..! Шнур продолжает искать себя и представляет в столице новые работы в жанре сатиры на современных художников и культовых героев шоубизнеса. Рекомендуется для всех поклонников группы #ленинград и @mshnurova ... 18+ Фото на фоне работы - Конец Гламура. Фото: malakhov007

Вадим Верник

Фото: vadim_vernik

Ника Белоцерковская

Фото: belonika

Фото: belonika

Полина Киценко

Фото: polinakitsenko