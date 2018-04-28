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Соцсеть «ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки. Как это работает

28.04.2018 - 15:37

Новости России. В мобильных приложениях социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция – голосовые и видеозвонки.

Во время разговоров будет использоваться сквозное (end-to-end) шифрование. Оно обеспечивает дополнительную безопасность. Аналогичный способ шифрования используется в мессенджере Telegram.

В середине апреля в России началась блокировка мессенджера Telegram (читать далее). 

Пользователь сам выбирает, кто может ему позвонить. Такая возможность есть по умолчанию у тех, кто может отправлять человеку личные сообщения. Управление звонками находится в настройках.

Чтобы позвонить, достаточно нажать на кнопку вызова в профиле или диалоге с собеседником. История звонков интегрирована в мессенджер социальной сети, поэтому доступна прямо в диалоге.

Пользоваться новой функцией можно будет после обновления приложения.

Фото: vk.com

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