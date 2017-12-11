«Спартак» разгромил ЦСКА в столичном дерби. Как это было

Новости России. В чемпионате России 10 декабря был сыгран знаковый матч. В рамках 20 тура сошлись два непримиримых оппонента – московские «Спартак» и ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Красно-белые», которых на неделе со счетом 0:7 разгромил в Лиге чемпионов «Ливерпуль», стремились реабилитироваться перед своими болельщиками. И это им удалось. Дубль Квинси Промеса и гол Марио Пашалича установили на табло неутешительный для ЦСКА счет – 3:0.

Теперь подопечные белорусского тренера Виктора Гончаренко откатились в таблице на пятое место. Вернуться в число лидеров они попробуют уже весной – российская премьер-лига уходит на зимние каникулы.