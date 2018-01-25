﻿ «Спасатели проводят поиск по восточному склону горы Эльбрус». Что известно о пропавших белорусских альпинистах | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Спасатели проводят поиск по восточному склону горы Эльбрус». Что известно о пропавших белорусских альпинистах

25.01.2018 - 16:46

Новости Беларуси. Два туриста из Беларуси пропали во время восхождения на Эльбрус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Альпинисты уже больше недели не выходят на связь.

Об их пропаже стало известно от родственников, так как сами экстремалы не регистрировались у спасателей. Сейчас на их поиски выдвинулся поисковый отряд.

Кантемир Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии:
На поиски туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве восьми человек и одной единицы техники.

Спасателями проводится поиск по восточному склону горы Эльбрус. На высоте свыше 4000 метров погодные условия меняются очень быстро: там в течение получаса может быть и облачная погода, и туман, и ветер может достигать до 30 м/с.

Отметим, высота Эльбруса – почти 5650 метров – это самая высокая точка Европы. И одновременно одна из самых опасных. Во время попыток покорить эту гору ежегодно, по разным данным, гибнет от 15 до 20 человек. Причем среди них как альпинисты-любители, так и профессионалы.

«Спасатели проводят поиск по восточному склону горы Эльбрус». Что известно о пропавших белорусских альпинистах
Гора Эльбрус
Фото. Гора Эльбрус
Гора Эльбрус
Фото. Гора Эльбрус

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Больше недели они не выходят на связь. Два белоруса пропали во время восхождения на Эльбрус
Больше недели они не выходят на связь. Два белоруса пропали во время восхождения на Эльбрус
Покорять вершины будет сложнее: в Непале ввели ряд ограничений для альпинистов
Покорять вершины будет сложнее: в Непале ввели ряд ограничений для альпинистов
«Гора сложная – там скалы»: белорус Вадим Фролов покорил самую высокую точку Австралии и Океании – пирамиду Карстенс
«Гора сложная – там скалы»: белорус Вадим Фролов покорил самую высокую точку Австралии и Океании – пирамиду Карстенс
В Монголии сошедшая лавина заживо похоронила 10 альпинистов, еще 10 человек пропали без вести
В Монголии сошедшая лавина заживо похоронила 10 альпинистов, еще 10 человек пропали без вести
Александр Голдевский, Виктор Лутов
Международный день альпинизма – 8 августа
Останки пропавших людей все чаще находят в Альпах из-за таяния льда
Останки пропавших людей все чаще находят в Альпах из-за таяния льда
Альпинист Вадим Фролов: посвящаю свое восхождение на вершину Антарктиды 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Альпинист Вадим Фролов: посвящаю свое восхождение на вершину Антарктиды 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Мужчина сорвался с высоты 4 300 метров
Белорусский альпинист погиб в Грузии – это второй случай за три дня
Все новости по теме Альпинизм
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru