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«Спасибо Вам за все»: коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой

13.07.2017 - 20:14

Новости России. «Пусть всегда будет солнце», «Аленький цветочек», «Топ-топ», «Черный кот» – хиты, проверенные временем, будут жить в памяти многих поколений, – уверены поклонники Тамары Миансаровой.

Сердце народной артистки России, эстрадной певицы остановилось 12 июля поздно вечером. Ей было 86 лет.

Последние годы певица была прикована к постели, за ней ухаживал супруг Марк Фельдман. 

В 82 года Тамара Григорьевна сломала шейку бедра. Спустя еще несколько месяцев перенесла инсульт. Последние дни жизни артистка провела в больнице с воспалением легких.

В эти минуты поклонники и воспитанники Тамары Миансаровой оставляют слова поддержки ее родным и близким. На страницах социальных сетей многие считают своим долгом рассказать, каким человеком была эта женщина. 

Тамара Миансарова
Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Фото. Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Фото. Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Фото. Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Фото. Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Фото. Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Фото. Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой
Фото. Коллеги, ученики и поклонники скорбят по Тамаре Миансаровой

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