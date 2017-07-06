Стиляга, отец группы и сына: обзор Instagram Антона Беляева

Фото. therrmaitz. Музыкант часто публикует на своей странице фото с женой. 5 июля Антон Беляев опубликовал их совместное фото и подписал «Жена, люблю».

Фото. umi_chaska. В этот же день супруга певца – Юлия запостила два снимка с их свадьбы, которые подписала «5!» и «Волшебное начало».

Фото. therrmaitz. В конце мая 2017 года у пары родился сын, которого назвали Семен. В честь его рождения музыкант написал песню «Колыбельная». «Я написал ему колыбельную и это вылилось в благотворительный проект».

Фото. therrmaitz. Одно из фото Беляев подписал так: «Красавчик Саймон молодец, прилично себя ведёт, спать даёт и даже начал правильно питаться. роды - это ситуация, в которой самоуверенный 37 летний человек паникует)) внутри конечно))».

Фото. therrmaitz. Через неделю после рождения сына, родители завели ему аккаунт в соцсети, где регулярно выкладывают новые снимки малыша.

Фото. simonbelyaev. «Я родился 22 мая: 2 и 2 – это два лебедя – мои мама и папа) И я уже ровно месяц их вижу, обнимаю и люблю)».

Фото. therrmaitz. Много внимания в соцсетях музыканта уделяется творчеству. В октябре 2016 года Беляев анонсировал клип на песню «My love is like». Работа получилась яркой и авангардной. Сейчас на канале группы на YouTube у клипа более 4,8 миллионов просмотров.

Фото. therrmaitz. Фрагмент клипа в Instagram пародийно озвучила и прокомментировала актриса Ирина Горбачева, назвав происходящее на экране «бредом», «чушью» и «кощунством». Музыкант репостнул запись себе на страницу, сопроводив шутливым комментарием «Ира... ну капец. Я-то думал, что мы дружим. Целую))».

Фото. therrmaitz. Иногда в объектив певца попадает и солистка группы Therr Maitz – Виктория. «Виктории немного грустно покидать Ижевск и она забивает эту горечь началом новой шапки для меня».

Фото. therrmaitz. В середине июня 2017 Беляев написал на своей странице: «Сейчас у нас пауза (мне нужно, что бы кое-кто немного подрос), но скоро всё опять придёт в движение. Мы готовим альбом, много видео, новое шоу, знаем даты тура и большого концерта в Мскв».

Фото. therrmaitz. Музыкант выкладывает фото не только из городов, где у него проходят концерты, но и из путешествий с женой.

Фото. therrmaitz.

Фото. therrmaitz. «Утро. 6 20 Морда не умыта ещё, а уже вот так))». Так артист встречает рассвет на Мальдивах.

Фото. therrmaitz. Так трогательно, выложив детскую фотографию, Антон Беляев поздравил маму с Днем рождения.

Фото. therrmaitz. А некоторое время спустя поделился не менее трогательным снимком, который был подписан так: «С бабушками».

Фото. therrmaitz. В 2016 году вошел в сотню самых стильных мужчин по версии одного из известных и влиятельных журналов.

Фото. therrmaitz.

Фото. therrmaitz. «Therr Maitz – 6 лет)) пиу))».

Фото. therrmaitz. «Профессионально одеваю детей, обращайтесь. @simonbelyaev мной вполне доволен».

Фото. therrmaitz.

Фото. therrmaitz.

Фото. therrmaitz.