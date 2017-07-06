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Стиляга, отец группы и сына: обзор Instagram Антона Беляева

06.07.2017 - 10:54

Новости России. В еженедельной пятничной рубрике мы обозреваем Instagram-страницы известных публичных людей. Сегодня мы посмотрим, что публикует в своей социальной сети Антон Беляев – музыкант, вокалист и создатель группы Therr Maitz и полуфиналист второго сезона шоу «Голос».

В прошлом выпуске героиней была Екатерина Доманькова: супермодель и суперженщина – здесь подробнее.

 

Фото: therrmaitz
therrmaitz. Музыкант часто публикует на своей странице фото с женой. 5 июля Антон Беляев опубликовал их совместное фото и подписал «Жена, люблю».
Фото. therrmaitz. Музыкант часто публикует на своей странице фото с женой. 5 июля Антон Беляев опубликовал их совместное фото и подписал «Жена, люблю».
umi_chaska. В этот же день супруга певца – Юлия запостила два снимка с их свадьбы, которые подписала «5!» и «Волшебное начало».
Фото. umi_chaska. В этот же день супруга певца – Юлия запостила два снимка с их свадьбы, которые подписала «5!» и «Волшебное начало».
therrmaitz. В конце мая 2017 года у пары родился сын, которого назвали Семен. В честь его рождения музыкант написал песню «Колыбельная». «Я написал ему колыбельную и это вылилось в благотворительный проект».
Фото. therrmaitz. В конце мая 2017 года у пары родился сын, которого назвали Семен. В честь его рождения музыкант написал песню «Колыбельная». «Я написал ему колыбельную и это вылилось в благотворительный проект».
therrmaitz. Одно из фото Беляев подписал так: «Красавчик Саймон молодец, прилично себя ведёт, спать даёт и даже начал правильно питаться. роды - это ситуация, в которой самоуверенный 37 летний человек паникует)) внутри конечно))».
Фото. therrmaitz. Одно из фото Беляев подписал так: «Красавчик Саймон молодец, прилично себя ведёт, спать даёт и даже начал правильно питаться. роды - это ситуация, в которой самоуверенный 37 летний человек паникует)) внутри конечно))».
therrmaitz. Через неделю после рождения сына, родители завели ему аккаунт в соцсети, где регулярно выкладывают новые снимки малыша.
Фото. therrmaitz. Через неделю после рождения сына, родители завели ему аккаунт в соцсети, где регулярно выкладывают новые снимки малыша.
simonbelyaev. «Я родился 22 мая: 2 и 2 – это два лебедя – мои мама и папа) И я уже ровно месяц их вижу, обнимаю и люблю)».
Фото. simonbelyaev. «Я родился 22 мая: 2 и 2 – это два лебедя – мои мама и папа) И я уже ровно месяц их вижу, обнимаю и люблю)».
therrmaitz. Много внимания в соцсетях музыканта уделяется творчеству. В октябре 2016 года Беляев анонсировал клип на песню «My love is like». Работа получилась яркой и авангардной. Сейчас на канале группы на YouTube у клипа более 4,8 миллионов просмотров.
Фото. therrmaitz. Много внимания в соцсетях музыканта уделяется творчеству. В октябре 2016 года Беляев анонсировал клип на песню «My love is like». Работа получилась яркой и авангардной. Сейчас на канале группы на YouTube у клипа более 4,8 миллионов просмотров.
therrmaitz. Фрагмент клипа в Instagram пародийно озвучила и прокомментировала актриса Ирина Горбачева, назвав происходящее на экране «бредом», «чушью» и «кощунством». Музыкант репостнул запись себе на страницу, сопроводив шутливым комментарием «Ира... ну капец. Я-то думал, что мы дружим. Целую))».
Фото. therrmaitz. Фрагмент клипа в Instagram пародийно озвучила и прокомментировала актриса Ирина Горбачева, назвав происходящее на экране «бредом», «чушью» и «кощунством». Музыкант репостнул запись себе на страницу, сопроводив шутливым комментарием «Ира... ну капец. Я-то думал, что мы дружим. Целую))».
therrmaitz. Иногда в объектив певца попадает и солистка группы Therr Maitz – Виктория. «Виктории немного грустно покидать Ижевск и она забивает эту горечь началом новой шапки для меня».
Фото. therrmaitz. Иногда в объектив певца попадает и солистка группы Therr Maitz – Виктория. «Виктории немного грустно покидать Ижевск и она забивает эту горечь началом новой шапки для меня».
therrmaitz. В середине июня 2017 Беляев написал на своей странице: «Сейчас у нас пауза (мне нужно, что бы кое-кто немного подрос), но скоро всё опять придёт в движение. Мы готовим альбом, много видео, новое шоу, знаем даты тура и большого концерта в Мскв».
Фото. therrmaitz. В середине июня 2017 Беляев написал на своей странице: «Сейчас у нас пауза (мне нужно, что бы кое-кто немного подрос), но скоро всё опять придёт в движение. Мы готовим альбом, много видео, новое шоу, знаем даты тура и большого концерта в Мскв».
therrmaitz. Музыкант выкладывает фото не только из городов, где у него проходят концерты, но и из путешествий с женой.
Фото. therrmaitz. Музыкант выкладывает фото не только из городов, где у него проходят концерты, но и из путешествий с женой.
therrmaitz.
Фото. therrmaitz.
therrmaitz. «Утро. 6 20 Морда не умыта ещё, а уже вот так))». Так артист встречает рассвет на Мальдивах.
Фото. therrmaitz. «Утро. 6 20 Морда не умыта ещё, а уже вот так))». Так артист встречает рассвет на Мальдивах.
therrmaitz. Так трогательно, выложив детскую фотографию, Антон Беляев поздравил маму с Днем рождения.
Фото. therrmaitz. Так трогательно, выложив детскую фотографию, Антон Беляев поздравил маму с Днем рождения.
therrmaitz. А некоторое время спустя поделился не менее трогательным снимком, который был подписан так: «С бабушками».
Фото. therrmaitz. А некоторое время спустя поделился не менее трогательным снимком, который был подписан так: «С бабушками».
therrmaitz. В 2016 году вошел в сотню самых стильных мужчин по версии одного из известных и влиятельных журналов.
Фото. therrmaitz. В 2016 году вошел в сотню самых стильных мужчин по версии одного из известных и влиятельных журналов.
therrmaitz.
Фото. therrmaitz.
therrmaitz. «Therr Maitz – 6 лет)) пиу))».
Фото. therrmaitz. «Therr Maitz – 6 лет)) пиу))».
therrmaitz. «Профессионально одеваю детей, обращайтесь. @simonbelyaev мной вполне доволен».
Фото. therrmaitz. «Профессионально одеваю детей, обращайтесь. @simonbelyaev мной вполне доволен».
therrmaitz.
Фото. therrmaitz.
therrmaitz.
Фото. therrmaitz.
therrmaitz.
Фото. therrmaitz.
therrmaitz.
Фото. therrmaitz.

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