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Страшная авария в Пермском крае России: погибли трое белорусов

29.05.2017 - 13:43

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России помогает родственникам с организацией доставки тел погибших белорусов в ДТП под Березниками. Двое пострадавших в результате аварии остаются в больнице. Их состояние медики оценивают как среднетяжелое. Ожидается, что в течение недели пострадавших выпишут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне в Пермском крае России автомобиль с белорусскими номерами, в салоне которого находились пять человек, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом. На месте погибли трое. По факту ДТП проводится проверка.

Мария Овичнникова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю:
В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте. Еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, были травмированы пассажиры автобуса. Все пострадавшие госпитализированы.

Известно, что белорусы приехали в Пермский край из Гомеля и Речицы вахтовым методом, где работали на калийных предприятиях уже полтора года. К этой смене они приступили совсем недавно.

Страшная авария в Пермском крае России: погибли трое белорусов

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