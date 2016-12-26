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Судьба проверяет сильных: слова скорби и поддержки в книге соболезнований оставил Павел Якубович

26.12.2016 - 21:35

Новости Беларуси. К российскому посольству в Минске уже второй день белорусы несут цветы, зажигают свечи.

В дипломатическом представительстве открыта книга соболезнований.

Слова скорби и поддержки оставляют и представители власти. Эмоции переполняют каждого: видно,

как трагедию у братского народа наши соотечественники переживают как личную,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Якубович, общественно-политической газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Очевидно: судьба проверяет сильных. В такие минуты думаешь о единстве, общности судеб. И очень хочется поддержать сегодня наших братьев из России.

Хроника крушения здесь.

Судьба проверяет сильных: слова скорби и поддержки в книге соболезнований оставил Павел Якубович

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