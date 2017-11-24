Супруга Владимира Этуша опровергла информацию о смерти актера

Новости России. Супруга актера Владимира Этуша опровергла слухи о его смерти.

Информация о том, что 95-летний актер умер, появилась в паблике MDK.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на жену актера Елену Горбунову, пара не знает, откуда появилась информация о смерти Этуша.

По словам женщины, ее муж сидит рядом и читает книгу.



Владимир Этуш с супругой

Актер Владимир Этуш родился в 1922 году. Участник ВОВ. За 70 лет его творческой деятельности на счету актера десятки острохарактерных и комедийных ролей в театре и кино.

В октябре 2017 года стало известно, что мошенники похитили 28 миллионов рублей у Владимира Этуша.