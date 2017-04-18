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Светлане Немоляевой – 80 лет: с юбилеем народную артистку России поздравил Александр Лукашенко

18.04.2017 - 10:39

Новости Беларуси. Ее называют хрустальной актрисой с металлическими нотками. Народная артистка России Светлана Немоляева отмечает 80-летний юбилей.

Всенародное признание ей принесли фильмы Эльдара Рязанова. Зрителям хорошо запомнились ее героини в картинах «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные».

На театральной сцене Немоляева дебютировала в спектакле «Гамлет», в котором сыграла роль Офелии. Постановка обрела столько поклонников, что в репертуаре она была 8 лет подряд.

Впрочем, Немоляева осталась верной театральной сцене и сегодня убеждена, что вся ее жизнь – театр. В свой день рождения актриса тоже выйдет на подмостки и сыграет главную роль в премьерном спектакле, устроенном в ее честь.

Поздравления с юбилеем Светлане Немоляевой направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлане Немоляевой – 80 лет: с юбилеем народную артистку России поздравил Александр Лукашенко

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