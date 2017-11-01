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Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании сына Платона: что публикует отец в соцсетях

01.11.2017 - 15:55

Новости России. Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о том, как воспитывает сына Платона, которому четыре с половиной года.

В интервью Шепелев поделился методами, которыми он отучивает ребенка не врать.

Дмитрий Шепелев (в интервью Ивану Урганту):
Моему сыну 4,5 года сейчас. Я придумал самый банальный способ: раз в месяц, если он слушается папу, хорошо ест и не врет, мы с ним договорились о том, что он получает большой новый конструктор.

В конце месяца, если мальчик, например, соврал, Шепелев дарит ему конструктор через неделю. По словам телеведущего, это хорошо работает.

Дмитрий Шепелев:
Чист, как стекло.

Платон Шепелев родился в апреле 2013 года. Его родители – певица Жанна Фриске и телеведущий Дмитрий Шепелев. Папа мальчика часто делится фотографиями сына на своей странице в социальной сети.

Мы собрали 15 фото счастливого отца и маленького Платона.

Фото: instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev
instagram.com/dmitryshepelev
Фото. instagram.com/dmitryshepelev

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