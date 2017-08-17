«Титан, каких мало»: умер один из создателей рунета

Новости России. В Москве умер Андрей Ache Чернов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети его друг Евгений Буданов. Чернов был автором кодировки KOI8-R или первой кирилличной стандартизированной кодировки. Над этим он работал в начале 90-х.

По информации Евгения Буданова, программист умер у себя дома. Чернов болел, но не терял веры в то, что сможет побороть недуг. Диагноз не уточняется.

Прощание с одним из создателей Рунета пройдет в обед 19 августа.

Напомним, в начале июля 2017 года в возрасте 51 года умер Антон Носик. Он был известным блогером и создателем многих проектов в Рунете, которые работают и сегодня.