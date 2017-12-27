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Товарооборот вырос почти на 25%. Это большой успех: Лукашенко на саммите в Ново-Огарево

27.12.2017 - 10:51

Новости Беларуси. Товарооборот между государствами СНГ в 2017 году вырос почти на 25 %. Такую оценку экономическим отношениям на пространстве Содружества Александр Лукашенко дал на состоявшейся неформальной встрече глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В подмосковном Ново-Огарево собрались лидеры 9 стран Содружества. В центре внимания сторон были актуальные вопросы региональной и мировой повестки, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, укрепления авторитета СНГ на международной арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу поддержать президента России в том, что наконец-то долгожданный период в наших отношениях, в нашем союзе наступил. И действительно почти на 25 % товарооборот наш вырос. В том числе можно констатировать, что у каждой страны со странами СНГ, товарооборот как в Беларуси, также вырос почти на 25 %. Это большой успех.

В ходе встречи в Ново-Огарево были подведены итоги российского председательства в СНГ. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в Содружестве.

Товарооборот вырос почти на 25%. Это большой успех: Лукашенко на саммите в Ново-Огарево

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