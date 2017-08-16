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«Ты дарила нам только радость»: известные люди скорбят о Вере Глаголевой

16.08.2017 - 18:29

Новости России. 16 августа умерла Вера Глаголева. Как сообщают российские СМИ, актриса умерла от онкологического заболевания.

Уход актрисы и режиссера стал неожиданным для многих. Знаменитости в соцсетях выразили соболезнования семье актрисы. Максим Галкин отметил, что актриса дарила близким и знакомым радость от своих работ, но никогда не жаловалась на свои проблемы.

К соболезнованиям присоединились актриса Елена Борщева, мэр Москвы – Сергей Собянин, Николай Валуев.

Зять Веры Глаголевой – хоккеист Александр Овечкин – опубликовал пост в соцсетях, где отметил, что ее уход «невозможно осознать». (смотрите здесь)

Фото: nastyashubskaya
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Вера Глаголева. Источник фото: instagram.com/nastyashubskaya/
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