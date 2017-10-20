новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

У актера Владимира Этуша похитили 28 миллионов рублей: возбуждено уголовное дело

20.10.2017 - 12:14

Новости России. По факту хищения денег у актера Владимира Этуша возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье мошенничество в отношении 59-летнего мужчины.

По информации СМИ, подозреваемый похитил у Народного артиста СССР Владимира Этуша 28 миллионов рублей. Мужчина пообещал вложить крупную сумму в швейцарский банк на выгодных условиях.

Владимиру Этушу сейчас 95 лет. Он участник Великой Отечественной войны. Актер более 70 лет играет в театре и снимается в кино. Среди самых известных работ актера роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Приключения Буратино», «Кавказская пленница».ъ

Знаменитый актер уже не в первый раз становится жертвой мошенников. 

Несколько лет назад мошенник чуть не оставил семью Владимира Этуша без крыши над головой (подробности здесь).

Фото: instagram.com/msk_teatr

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Им грозит до 4 лет: в Могилевской области два педагога вели фиктивные кружки по интересам и получали за это зарплату
Им грозит до 4 лет: в Могилевской области два педагога вели фиктивные кружки по интересам и получали за это зарплату
СК: пара из Полоцка обманом завладела двумя породистыми щенками
«Не должны предлагать замену проводок, выключателей или какие-то измерения»: как отличить лжеэнергетиков от настоящих
«Не должны предлагать замену проводок, выключателей или какие-то измерения»: как отличить лжеэнергетиков от настоящих
Теневые схемы вскрыты: международный преступный синдикат разоблачили в Минске
Теневые схемы вскрыты: международный преступный синдикат разоблачили в Минске
Воскресить человека и заставить прибраться сумели сотрудники землеустроительной службы Житковичей
Воскресить человека и заставить прибраться сумели сотрудники землеустроительной службы Житковичей
Оперативное видео: двое мужчин из Бреста и Минска попались на промышленном шпионаже и передаче взятки в парке
Оперативное видео: двое мужчин из Бреста и Минска попались на промышленном шпионаже и передаче взятки в парке
«Они столько людей обманули, сколько это будет продолжаться?»: минчане оплачивали курсы, которые так и не начинались
Подробности скандального задержания психолога Козлова и что думают пострадавшие о подобных тренингах
Подробности скандального задержания психолога Козлова и что думают пострадавшие о подобных тренингах
Все новости по теме Мошенничество
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru