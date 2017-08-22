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«У нас родилась девочка»: певица, выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева родила дочь

22.08.2017 - 22:23

Новости России. 30-летняя певица Юлия Савичева впервые стала мамой. Выпускница популярного проекта «Фабрика звезд-2» родила девочку. Мама и малышка чувствуют себя хорошо.


Юлия Савичева. Источник фото: instagram.com/yuliasavicheva/

Российские издания в этом году дважды сообщали о том, что певица стала мамой. В первый раз такая информация появилась в феврале, во второй – в середине августа. О том, что на сей раз информация не подлежит сомнениям, подтвердил продюсер Юлии Максим Фадеев.

Максим Фадеев (запись в Instagram):
Всем привет. Ну вот пришло время, когда пришло время открыться. Значит, хочу сообщить всем новость. У нас очень хорошая новость. У нас, у Юли Савичевой, родилась дочка. Многие говорили об этом, особенно журналисты. Как мы уже понимаем, они же... Каждый день у нас Юля рожала. Журналисты это дело освещали, спасибо вам за это, журналисты... Ну а теперь реальная новость. Настоящая новость. У нас теперь девочка родилась!


Юлия Савичева и Александр Аршинов. Фото: HELLO

Осенью 2014 года Савичева вышла замуж за композитора Александра Аршинова, с которым ее связывают длительные отношения (здесь подробнее). Они познакомились в 2003 году, когда Юлия была участницей «Фабрики звезд-2». Напомним, продюсером той «Фабрики» был Максим Фадеев.


Юлия Савичева с Максимом Фадеевым. Источник фото: instagram.com/yuliasavicheva/

Для Юлии Савичевой Фадеев не просто продюсер, артистка называет его «мой второй отец».

Юлия Савичева. Источник фото: instagram.com/yuliasavicheva/

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