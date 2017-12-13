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Участницу «Дома-2» нашли мертвой в Подмосковье

13.12.2017 - 18:43

Новости России. Участницу телепроекта «Дом-2» Марию Политову нашли мертвой.

Тело девушки было найдено в Подмосковье. На месте трагедии работают правоохранители.

По информации российских СМИ, причиной смерти могло стать отравление медицинскими препаратами.

Фото: instagram.com/maria_politova

Проводится проверка и ряд экспертиз, которые должны помочь установить обстоятельства гибели Политовой.

В начале декабря появилась информация о том, что участница телепроекта пропала. На странице девушки в соцсетях был размещен пост о ее поисках, в котором было сказано, что Политова перестала выходить за связь с 4 декабря и свой мобильный телефон оставила дома. Все это время ее искала полиция.

Фото: instagram.com/maria_politova

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