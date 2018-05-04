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Участник шоу «Последний герой» найден мертвым. Ему было 40 лет

04.05.2018 - 18:59

Новости России. В лесу в Ярославской области найдено тело писателя и участника телевизионного шоу «Последний герой» Сергея Сакина.

По информации СУСК по региону, тело 40-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти было найдено второго мая в лесополосе. Мужчина с ноября минувшего года числился пропавшим без вести. По факту безвестного исчезновения было возбужденно уголовное дело по статье «Убийство».

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тело направлено на экспертизу, которая поможет установить точную причину смерти и давность ее наступления.

По информации РИА Новости со ссылкой на официального представителя СУСК по региону Кристину Гузовскую, мужчина был опознан родными.

Сергей Сакин пропал осенью 2017 года по дороге в Москву – здесь подробнее.

Мужчина являлся участником первого сезона телешоу «Последний герой», где он встретил свою будущую супругу, и был соавтором бестселлера «Больше Бэна». 

Фото: vk.com/id242543775

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