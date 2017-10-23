«Ударил ножом в шею»: главный редактор «Эха Москвы» о нападении на ведущую Татьяну Фельгенгауэр

Новости России. 23 октября днем в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» в российской столице ворвался неизвестный и ударил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр.

Об этом сообщили в аккаунте радиостанции в Twitter. Нападавший задержан.

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» (орфография и пунктуация сохранены):

Ведущую Татьяну Фельгенгауэр ворвавшийся на Эхо мужчина. Ударил ножом в шею. Мужчина задержан. Татьяна госпитализирована. Ей поставлен катетер.

Фото: twitter.com/echomskru

Пострадавшую госпитализировали. Состояние журналистки оценивается как средней тяжести. Ее жизни ничего не угрожает.

Проводится проверка с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

По информации Twitter-аккаунта радиостанции со ссылкой на Интерфакс, по данным МВД, нападавший на Фельгенгауэр иностранец, предварительный мотив – личная неприязнь.