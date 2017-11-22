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Уход этого человека – невосполнимая потеря для всех нас: Александр Лукашенко выразил соболезнования родным Дмитрия Хворостовского

22.11.2017 - 19:55

Новости России. Глубокие соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста России Дмитрия Хворостовского выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот замечательный, многогранно одаренный человек оставил уникальный след в истории современной культуры и оперного искусства, заслужил искреннее признание не только в России, но и на сценах самых знаменитых театров мира. Безвременный уход этого человека, деятельность которого вдохновляла и дарила исключительно положительные эмоции, – невосполнимая потеря для всех нас». – подчеркнул глава государства.

Уход этого человека – невосполнимая потеря для всех нас: Александр Лукашенко выразил соболезнования родным Дмитрия Хворостовского

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