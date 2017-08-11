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«Ушел в сторону моря»: раненый кит сумел выбраться в открытое море с приливом

11.08.2017 - 10:31

Новости России. 10 августа в соцсетях известного блогера Сергея Доли появилась информация о севшем на мель гренландском ките-детеныше.

Животное было ранено, его раны кровоточили. Самостоятельно млекопитающее не смогло бы выбраться из ловушки, поэтому люди ждали прилива, чтобы тот помог киту сдвинуться с места.

Раненый кит застрял в устье реки: хроника спасения животного – здесь подробнее.

Кит пролежал на отмели более 12 часов. Ночной прилив спас уставшее и раненое животное.

Сергей Доля, трэвел-блогер:
Кита больше нет. Ночью был сильный прилив и он снялся с мели. Когда вода его полностью накрыла, он подошел к лодке у берега, немного постоял, как будто прощаясь, махнул хвостом и ушел в сторону моря. Было темно и сильный туман, так что ничего снять не получилось, но кит спасся.

Фото: sergeydolya

Неравнодушные пользователи соцсетей стали публиковать радостные комментарии и благодарить путешественника за освещение ситуации.

«Как хорошо, что вы там оказались и помогли малышу»,

«Ребенок вечером плакал, ей так кита жалко было. А утром сказала, ну почему ты меня не разбудила, чтобы новости посмотреть, что кит уплыл»,

«Следил за эпопеей с большим интересом! Спасибо вам за сообщения, за резонанс, думаю, что благодаря вам китенка удалось спасти!!»

Фото: facebook.com/sergeydolya

Раненый кит сумел выбраться в открытое море с приливом

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Фото: sergeydolya.livejournal.com
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