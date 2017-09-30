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В аэропортах Москвы отменены или задержаны более полусотни рейсов

30.09.2017 - 16:04

Новости России. В основном ситуация коснулась воздушной гавани Домодедово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С чем связан сбой, пока не сообщается. Погода в Российской столице достаточно благоприятная. Известно лишь, что московские аэропорты готовятся принять пассажиров авиакомпании «Вим-авиа», пострадавших от мошенничества.

Её рейсы на этой неделе массово отменялись по всему миру. В компании не имея фактических средств для авиа-перевозок, без зазрения совести продавали билеты пассажирам.

В аэропортах Москвы отменены или задержаны более полусотни рейсов

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